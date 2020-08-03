صحة الأنبار تصدر توضيحاً بشأن إصابات كورونا في المحافظة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الإصابات الـ٧٥ التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار موزعة كما يلي:٨ مصابين في قضاء الفلوجة١٤ مصاباً في ناحية البغداديمصاب واحد في قضاء الخالدية٢٩ مصاباً في قضاء حديثة٢٣ مصاباً في قضاء الرمادي

وأضافت الدائرة في بيانها أنه تم تسجيل حالة وفاة، في حين تماثل ٣٧ مصاباً للشفاء، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار أو مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

