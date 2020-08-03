اخبار العالم

صحة الأنبار تصدر توضيحاً بشأن إصابات كورونا في المحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدرت دائرة صحة الأنبار، الاثنين، بياناً توضيحياً بشأن الإصابات بفيروس المسجلة في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الإصابات الـ٧٥ التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار موزعة كما يلي:
٨ مصابين في قضاء الفلوجة
١٤ مصاباً في ناحية البغدادي
مصاب واحد في قضاء الخالدية
٢٩ مصاباً في قضاء حديثة
٢٣ مصاباً في قضاء الرمادي

وأضافت الدائرة في بيانها أنه تم تسجيل حالة وفاة، في حين تماثل ٣٧ مصاباً للشفاء، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار أو مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الأنبار تصدر توضيحاً بشأن إصابات كورونا في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا