وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منفذ ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة اعاد للامارات ارسالية مواد متنوعة(ملابس، اكسسوارات موبايل، أقمشة، مواد منزلية) بعدد كارتون(16010) وبوزن إجمالي (57 طن و287كغم) محملة على حاويات عدد (10) حجم 40 قدم لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية".



وتابعت، أنه "تم تشكيل لجنة إعادة أعضاؤها من مركز كمرك الميناء وضابط البحث والتحري /هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك ومكتب الأمن الوطني ومكتب استخبارات المنفذ الحدودي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية: إعادة إرسالية 10 حاويات للإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.