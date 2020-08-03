'منظمة نخيل عراقي الثقافية' تصدر بيانا بمناسبة مرور سنة على تأسيسها





وأوضحت، "بهذه المناسبة، تود المنظمة ان تؤكد امام المؤمنين بمشروعها من النخب الثقافية والفنية والاجتماعية ومتابعيها الكرام على جملة امور تضعهم من جديد امام الصورة الكاملة لخلفية المنظمة وهي :

- منظمة نخيل عراقي، مؤسسة مستقلة تماماً عن الحزب والدين والطائفة، فهي ليست واجهة لكل ما ذُكر، لانها تنشغل وتشتغل بموضوع الهوية العراقية والبحث عن آليات لتأصيلها بعيداً عن الهويات الفرعية مع احترامها لها، كما تؤكد المنظمة براءتها من اي طرف سياسي او جهة حزبية وستفقأ عيون كل مدعٍ عليها بالادلة والبراهين والمواقف.

- تعتمد المنظمة بتمويلها على الايرادات البسيطة من الاعلانات التي تنشرها على وكالة نخيل عراقي الخبرية ومنصاتها الالكترونية وكذلك ما يردها من تبرعات متقطعة من بعض محبي الثقافة، وهو تمويل بسيط جدا لا يغطي نفقات اجور العاملين فيها ومطبوعاتها الشهرية ومصاريف العمل الاخرى، كذلك لا تتلقى المنظمة اي دعم من أي جهة او شخصية سياسية او رسمية او منظمات دولية على الإطلاق، باستثناء قيام احد المؤسسات (غير الحكومية) الصديقة مشكورة باستضافة كادر المنظمة في مكان لائق بالعمل الابداعي والثقافي .

- حققت المنظمة بعض اهدافها بشكل سريع رغم الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب والعالم بسبب جائحة كورونا، اذ استطاعت المنظمة تسليط الضوء على اكثر من (خمسة آلاف) اسم ثقافي وفني ومادة اعلامية، وطباعة تسعة اصدارات لنخبة من شعراء العراق خلال عام واحد فقط، بالاضافة الى ما نشرته المنظمة من مادة ثقافية وفنية واجتماعية حوتْ آلاف المقالات والنصوص الشعرية والاخبار والمادة المرئية والسير الذاتية لرموز الثقافة العراقية ومبدعيها.

- اقامت المنظمة العديد من الانشطة الحيّة في قاعة نخيل عراقي في مقرها العام، للاحتفاء ببعض التجارب الثقافية والابداعية والفكرية واحتضان مهرجان الشعراء الشباب واقامة العديد من الورش التدريبية بالاضافة الى الاحتفاء ببعض الاصدارات الحديثة.

- اطلقت المنظمة موقعاً ثقافيا متميزاً يحوي وكالة اخبارية خاصة بالثقافة والفن والمجتمع ( وكالة نخيل عراقي الخبرية ) مع تطبيق خاص بها على الهواتف النقالة واستطاعت تغطية الشأن الثقافي والفني والاجتماعي والتعليمي العراقي والعالمي.

- تمكنت المنظمة من جذب أكثر من (300،000) الف من المتابعين والزوار على موقعها الالكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام واحد، لترويج الثقافة العراقية والتعريف برموزها وترسيخ الهوية الوطنية ونقل المادة الثقافية من رفوف المكتبات وصفحات الكتب الى الفضاء الافتراضي العام في خطوة رائدة عراقياً وعربياً.

- أطلقت المنظمة مؤخراً منصة الكترونية خاصة تعنى بتعزيز الهوية العراقية من خلال نشر القيم والعادات والتقاليد والأمثال الشعبية والشعر العامي والأماكن التراثية، بعد ان تحولت مجلة نخيل عراقي للابداع الى مدونة للثقافة العربية نتيجة الإقبال الواسع على النشر فيها من الأقلام العربية للعديد من البلدان والأوطان.

- تعلن المنظمة لكل المشتغلين في الحقل الثقافي والابداعي، عن فتح باب العضوية فيها في وقت قريب عبر استمارة خاصة ستنشرها في موقعها الرسمي بعد اكمال الاجراءات الفنية لذلك، وتدعو كافة الاسماء الثقافية والفنية والمبدعين الشباب للانضمام لها والمشاركة معها في جعل الثقافة اسلوباً للتعبير ومنهجاً للحياة وعنوناً لابناء الرافدين .

- تعترف منظمة نخيل عراقي بتراجعها عن بعض اهدافها وهو "متابعة صفحات المبدعين العراقيين لإعادة نشر منجزهم الابداعي "، بسبب قيام البعض منهم باتهام المنظمة بالسطو على منجزه ونشره، علما ان كادر تحرير المحتوى في منصات نخيل يحاول تسليط الضوء على المنجز الابداعي العراقي ونقله الى فضاءات اوسع من خلال متابعة صفحات المبدعين وإعادة نشر منجزهم، وستكتفي المنظمة بنشر النصوص التي ترد اليها فقط - وهي كثيرة وكافية - عبر مراسليها او عناوينها الخاصة حفاظاً على سمعتها من الاقلام الضعيفة التي تحاول اسقاط المشروع والتشكيك بنواياه الطيبة، وفي هذا الصدد تستغرب المنظمة من قيام بعض الاقلام بمصادرة هويتها العراقية واستقلاليتها الكاملة وجهود العاملين فيها والتبرع بإلحاقها مجاناً ببعض الاطراف السياسية التي لا تؤمن بالثقافة ولا تحترمها". وقالت المنظمة في بيان تلقته الخليج 365، "بمناسبة مرور عام من الاخضرار على انطلاقة منظمة نخيل عراقي الثقافية بشكل رسمي بتسجيلها في دائرة المنظمات غير الحكومية، بعد ان بدأت بواكير عملها بطباعة سلسلة كتاب ابداعي قبل احد عشر عاماً، تحتفل المنظمة بالذكرى الاولى لانطلاقتها الرسمية بتاريخ 3 / 8 / 2019، اذ كان من المقرر ان تحتفل نخيل عراقي بهذا التاريخ سنوياً بتكريم نخبة من رموز ورواد الثقافة العراقية والعربية مثلما حصل في العام الماضي، لكن ما يمر به العراق والعالم من اجراءات صحية نتيجة جائحة كورونا حالت دون اقامة تلك الاحتفالية السنوية المقررة بذكرى الاخضرار".وأوضحت، "بهذه المناسبة، تود المنظمة ان تؤكد امام المؤمنين بمشروعها من النخب الثقافية والفنية والاجتماعية ومتابعيها الكرام على جملة امور تضعهم من جديد امام الصورة الكاملة لخلفية المنظمة وهي :- منظمة نخيل عراقي، مؤسسة مستقلة تماماً عن الحزب والدين والطائفة، فهي ليست واجهة لكل ما ذُكر، لانها تنشغل وتشتغل بموضوع الهوية العراقية والبحث عن آليات لتأصيلها بعيداً عن الهويات الفرعية مع احترامها لها، كما تؤكد المنظمة براءتها من اي طرف سياسي او جهة حزبية وستفقأ عيون كل مدعٍ عليها بالادلة والبراهين والمواقف.- تعتمد المنظمة بتمويلها على الايرادات البسيطة من الاعلانات التي تنشرها على وكالة نخيل عراقي الخبرية ومنصاتها الالكترونية وكذلك ما يردها من تبرعات متقطعة من بعض محبي الثقافة، وهو تمويل بسيط جدا لا يغطي نفقات اجور العاملين فيها ومطبوعاتها الشهرية ومصاريف العمل الاخرى، كذلك لا تتلقى المنظمة اي دعم من أي جهة او شخصية سياسية او رسمية او منظمات دولية على الإطلاق، باستثناء قيام احد المؤسسات (غير الحكومية) الصديقة مشكورة باستضافة كادر المنظمة في مكان لائق بالعمل الابداعي والثقافي .- حققت المنظمة بعض اهدافها بشكل سريع رغم الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب والعالم بسبب جائحة كورونا، اذ استطاعت المنظمة تسليط الضوء على اكثر من (خمسة آلاف) اسم ثقافي وفني ومادة اعلامية، وطباعة تسعة اصدارات لنخبة من شعراء العراق خلال عام واحد فقط، بالاضافة الى ما نشرته المنظمة من مادة ثقافية وفنية واجتماعية حوتْ آلاف المقالات والنصوص الشعرية والاخبار والمادة المرئية والسير الذاتية لرموز الثقافة العراقية ومبدعيها.- اقامت المنظمة العديد من الانشطة الحيّة في قاعة نخيل عراقي في مقرها العام، للاحتفاء ببعض التجارب الثقافية والابداعية والفكرية واحتضان مهرجان الشعراء الشباب واقامة العديد من الورش التدريبية بالاضافة الى الاحتفاء ببعض الاصدارات الحديثة.- اطلقت المنظمة موقعاً ثقافيا متميزاً يحوي وكالة اخبارية خاصة بالثقافة والفن والمجتمع ( وكالة نخيل عراقي الخبرية ) مع تطبيق خاص بها على الهواتف النقالة واستطاعت تغطية الشأن الثقافي والفني والاجتماعي والتعليمي العراقي والعالمي.- تمكنت المنظمة من جذب أكثر من (300،000) الف من المتابعين والزوار على موقعها الالكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام واحد، لترويج الثقافة العراقية والتعريف برموزها وترسيخ الهوية الوطنية ونقل المادة الثقافية من رفوف المكتبات وصفحات الكتب الى الفضاء الافتراضي العام في خطوة رائدة عراقياً وعربياً.- أطلقت المنظمة مؤخراً منصة الكترونية خاصة تعنى بتعزيز الهوية العراقية من خلال نشر القيم والعادات والتقاليد والأمثال الشعبية والشعر العامي والأماكن التراثية، بعد ان تحولت مجلة نخيل عراقي للابداع الى مدونة للثقافة العربية نتيجة الإقبال الواسع على النشر فيها من الأقلام العربية للعديد من البلدان والأوطان.- تعلن المنظمة لكل المشتغلين في الحقل الثقافي والابداعي، عن فتح باب العضوية فيها في وقت قريب عبر استمارة خاصة ستنشرها في موقعها الرسمي بعد اكمال الاجراءات الفنية لذلك، وتدعو كافة الاسماء الثقافية والفنية والمبدعين الشباب للانضمام لها والمشاركة معها في جعل الثقافة اسلوباً للتعبير ومنهجاً للحياة وعنوناً لابناء الرافدين .- تعترف منظمة نخيل عراقي بتراجعها عن بعض اهدافها وهو "متابعة صفحات المبدعين العراقيين لإعادة نشر منجزهم الابداعي "، بسبب قيام البعض منهم باتهام المنظمة بالسطو على منجزه ونشره، علما ان كادر تحرير المحتوى في منصات نخيل يحاول تسليط الضوء على المنجز الابداعي العراقي ونقله الى فضاءات اوسع من خلال متابعة صفحات المبدعين وإعادة نشر منجزهم، وستكتفي المنظمة بنشر النصوص التي ترد اليها فقط - وهي كثيرة وكافية - عبر مراسليها او عناوينها الخاصة حفاظاً على سمعتها من الاقلام الضعيفة التي تحاول اسقاط المشروع والتشكيك بنواياه الطيبة، وفي هذا الصدد تستغرب المنظمة من قيام بعض الاقلام بمصادرة هويتها العراقية واستقلاليتها الكاملة وجهود العاملين فيها والتبرع بإلحاقها مجاناً ببعض الاطراف السياسية التي لا تؤمن بالثقافة ولا تحترمها". واشارت المنظمة الى انها "تتعهد بمتابعة مشروعها الطويل وعدم التوقف عن مطاردة اهدافها، إلا تحت ظل نخلة غّناء، لتعيد التقاط انفاسها وتعاود عملية الجري وراء اسراب النخيل العراقي والعربي لاعادة التعريف به والتقاط صورة جميلة لكل نخلة معطاء"، مقدمة "الشكر الوافر لكل من دعم مشروعها من النخب الوطنية والثقافية العربية والعراقية والمشاهير والنجوم والمجلات الالكترونية من خلال التعريف بمشروعها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهم ايماناً منهم بدور الثقافة في عملية التغيير والتحول نحو مستقبل واعد بوطن قادر على النهوض".

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