فيديو للفنانة أحلام بالحجاب يغزو الانترنت... ما القصة؟

وفي التفاصيل، تزامن عيد الأضحى المبارك مع ظهور الفنانة أحلام مُرتديةً الحجاب، ونال الفيديو أكثر من ربع مليون مشاهدة قبل تداوله بكثافة على صفحات الكترونية أخرى.
وفي حين ظنّ البعض أن أحلام تحجّبت فعلاً، تبيّن أنها ارتدت الحجاب فقط في هذه المناسبة الدينيّة، وهنّأت متابعيها بالقول:
"عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة، كل عام وبلادي الامارات بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير، كل عام وحكام دولتي الحبيبة الامارات بخير ،كل عام وشعب بلادي الامارات بخير ،كل عام والامة الاسلامية والعربية بخير".
وفي حين ظنّ البعض أن أحلام تحجّبت فعلاً، تبيّن أنها ارتدت الحجاب فقط في هذه المناسبة الدينيّة، وهنّأت متابعيها بالقول:
"عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة، كل عام وبلادي الامارات بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير، كل عام وحكام دولتي الحبيبة الامارات بخير ،كل عام وشعب بلادي الامارات بخير ،كل عام والامة الاسلامية والعربية بخير".
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