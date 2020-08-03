الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم فحص 13647 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1042806".وسجلت الوزارة هذا اليوم 2225 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 307بغداد / الكرخ 407مدينة الطب 102النجف الأشرف 210السليمانية 36أربيل 77دهوك 9كربلاء 229كركوك 81ديالى 70واسط 96البصرة 168ميسان 50بابل 149الديوانية 82ذي قار 34الأنبار 37نينوى 46صلاح الدين 35

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2735 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 183

بغداد الكرخ 572

مدينة الطب 66

النجف 127

السليمانية 50

أربيل 207

دهوك 77

كربلاء 300

كركوك 65

ديالى 99

واسط 52

البصرة 232

ميسان 87

بابل 159

الديوانية 105

ذي قار 59

الأنبار 75

المثنى 71

نينوى 132

صلاح الدين 17

الوفيات 66 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 4

أربيل 2

دهوك 3

كربلاء 2

كركوك 9

ديالى 4

واسط 3

البصرة 11

بابل 3

الديوانية 2

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 5

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 94111 (نسبة الشفاء 71.4%)

مجموع الإصابات: 131886

الراقدون الكلي: 32841

الراقدون في العناية المركزة: 514

مجموع الوفيات: 4934