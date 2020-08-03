الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وسجلت الوزارة هذا اليوم 2225 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 307
بغداد / الكرخ 407
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 210
السليمانية 36
أربيل 77
دهوك 9
كربلاء 229
كركوك 81
ديالى 70
واسط 96
البصرة 168
ميسان 50
بابل 149
الديوانية 82
ذي قار 34
الأنبار 37
نينوى 46
صلاح الدين 35
الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2735 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 183
بغداد الكرخ 572
مدينة الطب 66
النجف 127
السليمانية 50
أربيل 207
دهوك 77
كربلاء 300
كركوك 65
ديالى 99
واسط 52
البصرة 232
ميسان 87
بابل 159
الديوانية 105
ذي قار 59
الأنبار 75
المثنى 71
نينوى 132
صلاح الدين 17
الوفيات 66 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
السليمانية 4
أربيل 2
دهوك 3
كربلاء 2
كركوك 9
ديالى 4
واسط 3
البصرة 11
بابل 3
الديوانية 2
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 5
نينوى 2
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 94111 (نسبة الشفاء 71.4%)
مجموع الإصابات: 131886
الراقدون الكلي: 32841
الراقدون في العناية المركزة: 514
مجموع الوفيات: 4934
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