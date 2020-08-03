انت الان تتابع جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 18 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 18 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 18 مليونا و 79 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 7ر10 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 689 ألفا.

Advertisements

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان والسعودية وإيطاليا وبنجلاديش وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.