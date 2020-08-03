خالد بن محمد بن زايد يستعرض استراتيجية دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مستعرضا استراتيجيتها للسنوات المقبلة.



وأشاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد بنتائج مبادرات الدائرة وشركائها من قطاع التنمية المجتمعية خلال النصف الأول من 2020.

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ووجه بالاستمرار في تعزيز جميع جوانب جودة الحياة في مجتمع إمارة أبوظبي من خلال استبيان آراء الجمهور والإنصات لمقترحاتهم واحتياجاتهم، داعيا إلى متابعة حثيثة لطرق تقديم مستوى الخدمات والمنافع الاجتماعية المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء المتميز بها.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للمشاركة المجتمعية تبني على نجاحات المبادرات التي أطلقت في مواجهة جائحة كوفيد - ١٩.

ودعا إلى تعزيز منظومة التلاحم المجتمعي في الإمارة والتركيز على دعم وتمكين الفئات الضعيفة في المجالات المختلفة كالاجتماعية والتعليمية والصحية.