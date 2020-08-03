«تيك توك» .. الصين ترد على ترامب : يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بأن تتوقف الولايات المتحدة عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية، وخلق بيئة صادقة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وقال المتحدث، معلقاً على الوضع المحيط بتطبيقين "تيك توك" و"وي تشات": " تعمد الولايات المتحدة إلى تعميم مفهوم الأمن القومي، وتهدد المؤسسات ذات الصلة، دون أي دليل، على أساس افتراض الذنب فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق".

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وأشار إلى أن كل هذا يوضح مرة أخرى المعايير المزدوجة المتأصلة في الولايات المتحدة والدفاع المنافق للعدالة والحريات المزروع فيها.

وأوضح المتحدث أن "الصين تعارض ذلك بشدة، ونحن نحث أفراد معينة في الولايات المتحدة على الاستماع بجدية للمجتمع الدولي، وخلق ظروف عادلة ومنفتحة ونزيهة وغير تمييزية لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة لممثلي الأعمال من جميع البلدان".

وأعرب وانغ ون بين، عن أمله بأن "تتوقف الولايات المتحدة عن تسييس القضايا الاقتصادية، وأن تتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي لتبرير سياساتها التمييزية الحصرية".