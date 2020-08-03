أكثر من 18 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم

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باريس: تجاوز اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت جرينتش من يوم الأحد.وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون أصابة جديدة فقط في ال24 ساعة الأخيرة.

نصف إصابات العالم في أمريكا

وسجلت أكثر من نصف الإصابات في العالم في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم ب4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل ب2,733,677 إصابة و94,104 وفاة ، أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند ب1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الوفيات في العالم 687,941 وهذه الأرقام التي تستند الى بيانات جمعتها وكالة فرانس برس من الحكومات وايضا من منظمة الصحة العالمية ربما تعكس جزءا يسيرا من العدد الفعلي للإصابات لأن هناك العديد من البلدان تجري فحوصا فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو للحالات الأكثر خطرا.

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