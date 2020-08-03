في زمن الجائحة.. جماعات قروية تعيش تحت وطأة العزل نواحي تطوان

استنكر سكان الجماعات القروية، “بن قريش، والزينات، وبني حسان”، اليوم الاثنين، في نواحي تطوان، الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المنطقة، ما تسبب في العديد من المشاكل، بينها خلل في الثلاجات، واستحالة تشغيل المكيفات، وآلات منزلية أخرى، وكذا تعفن أضاحي العيد.

وكشف مواطنون لـ”اليوم 24″ أن معاناتهم بدأت، منذ ليلة عيد الأضحى، إذ إن انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل محركات ضخ مياه الآبار، وبالتالي حرمان عشرات الأسر من الماء.

وأوضح السكان أن التيار الكهربائي في المنطقة، لا يتجاوز في أحسن الأحوال 170 عوض 220 فولت.

وطالب السكان من السلطات المحلية، ومجالس الجماعات القروية المعنية، بالتدخل من أجل إيجاد حلول المشكل انقطاع التيار الكهربائي في أقرب الآجال.