بني ملال.. 17 إصابة جديدة بكورونا بينهم 6 قاصرين وإجمالي الإصابات يتخطى 100 حالة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، و3 حالات في أزيلال.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، وكلها داخل المجال الحضري في المدينة، ليرتفع إجمالي الإصابات في بني ملال 103 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بعائلة صاحب الحمام، ومستخدميه، وجيرانه، حيث وصل عدد الإصابات إلى 7 حالات، وحالتين في حي باب افتوح مخالطين للحالات السابقة، وحالتين في حي بياض الصمعة، و6 حالات أخرى، تعود إلى قاصرين لايتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية.

ويجري الآن نقل المصابين إلى جناح كوفيد 19 في المستشفى الجهوي في بني ملال، فيما استنفرت السلطات الصحية عنصارها لحصر المخالطين للحالات 17 المسجلة.

وكان إقليم أزيلال قد سجل، ليلة أمس الأحد، 3 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 315 حالة، فيما تخطت الحالات قيد العلاج 107، أغلبها في إقليم خنيفرة – بني ملال.