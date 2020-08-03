أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان يتعافى من كورونا

تعافى الممثل الهندي، الشهير، أميتاب باتشان، نهاية الأسبوع الماضي، من فيروس كورونا، وغادر المستشفى بعد 22 يوما من دخوله للخضوع لرعاية عقب اكتشاف إصابته.

ونقلت وكالة “فرانس بريس” قول ابن أميتاب، أبهيشيك باتشان، أن “نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي جاءت سلبية، وخرج من المستشفى..سوف يكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم على دعواتكم، وأمنياتكم الطيبة”.

ولا يزال أبهيشيك باتشان، لم يغادر المستشفى، الذي دخله هو الآخر نتيجة إصابته بالفيروس، في حين أن زوجته الممثلة آيشواريا راي، أصيبت، أيضا، بالفيروس هي وابنتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى، الذي غادرتاه في 27 يوليوز الماضي بعد تعافيهما.

يذكر أن أميتاب باتشان، البالغ من العمر 77 سنة، يعتبر واحدا من أشهر الأسماء في الهند، إذ قدم أكثر من 200 فيلم، جعلته يظل حاضرا طوال 5 عقود الماضية.