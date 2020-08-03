“الكاف” يعلن تواريخ مباريات الكونفيدرالية.. ويعتمد خطة دوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موافقتها على خطة لجنة الأندية، والمسابقات لاستكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية، بعد التوقف في الموسم الحالي، نتيجة جائحة كورونا.
وأكد بلاغ الكاف، الصادر اليوم الاثنين، أنه تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي، سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي، وهي الأهلي، والزمالك (مصر)، والرجاء البيضاوي، والوداد البيضاوي (المغرب) مشيرا إلى أن مباريات الدور نصف النهائي ستقام بنظام الذهاب، والإياب، تقام يومي 25 و26 شتنبر 2020 ي المغرب، ويومي 2 و3 أكتوبر في مصر، على أن تقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر، وآخر من المغرب من نصف النهائي.
وأوضح الكاف أنه سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة لاتحادات الأعضاء، باستثناء مصر، والمغرب، لاستضافة النهائي، الذي يقام من مباراة واحدة، وعلى الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة، والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 غشت 2020.
وكشف البلاغ نفسه أن يوم 22 شتنبر يشهد مركب محمد الخامس، مباراة بين بيراميدز (مصر) – هورويا (غينيا) ، وفي اليوم نفسه يلعب فريق نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في ملعب مولاي عبد الله الرباط على أن تقام المبارة النهائي، يوم 27 شتنبر في ملعب مولاي عبد الله، الرباط، علما أن كل المباريات تقام من دون حضور الجماهير، إلا أنه، في حالة تأهل فريقين من مصر، أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة، سواء في مصر، أو المغرب في موعد مقترح، يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.
ويوضح البلاغ في هذا الصدد، تم وضع، يوم 15 غشت 2020، كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم، والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.
وتركز الإرشادات المعتمدة في المباريات على التقييم الطبي المستمر، والفعال باختبار اللاعبين، والمسؤولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.
وأكد الـCAF أنه يراقب الموقف عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة بشأن استضافة المباريات، وسيعلن عن التطورات الخاصة بالأماكن المحددة لإقامة المباريات في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر “الكاف” يعلن تواريخ مباريات الكونفيدرالية.. ويعتمد خطة دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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