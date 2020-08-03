“الكاف” يعلن تواريخ مباريات الكونفيدرالية.. ويعتمد خطة دوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موافقتها على خطة لجنة الأندية، والمسابقات لاستكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية، بعد التوقف في الموسم الحالي، نتيجة جائحة كورونا.

وأكد بلاغ الكاف، الصادر اليوم الاثنين، أنه تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي، سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي، وهي الأهلي، والزمالك (مصر)، والرجاء البيضاوي، والوداد البيضاوي (المغرب) مشيرا إلى أن مباريات الدور نصف النهائي ستقام بنظام الذهاب، والإياب، تقام يومي 25 و26 شتنبر 2020 ي المغرب، ويومي 2 و3 أكتوبر في مصر، على أن تقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر، وآخر من المغرب من نصف النهائي.