قائمة مجلة “فوربس”.. سلوى أخنوش سادسة في قائمة أغنى غنيات العرب

حلت سلوى أخنوش، زوجة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الملياردير عزيز أخنوش، سادسة ضمن قائمة مجلة “فوربس” الشرق الأوسط لأغنى غنيات المنطقة العربية، اللائي صنعن علامات تجارية.

وأشارت المجلة ذاتها إلى أن زوجة أخنوش قد أطلقت علامتها التجارية المتخصصة في مستحضرات التجميل عام 2017، وتستخدم العديد من المشاهير منتجاتها مثل: ميتغ غيمس، ونورا فتحي، ويسرا، ومايا دياب.

وأضاف المصدر نفسه أنها، أيضا، تشغل منصب الرئيس التنفيذي، والمؤسس في شركة تعتبر الموزع الحصري لعلامات تجارية رائدة في المغرب- من ضمنها:( Fendi)، و( Gucci )، و( Ralph Lauren )، و(Zara)، و( Banana Republic) و(Massimo Dutti)، بالإضافة إلى ( Pull & bear ) و( Gap).

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وتصدرت القائمة ثلاث سيدات أعمال مصرية، وعراقية، ولبنانية، قالت عنهن المجلة إنهن استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة، وتحدي العوائق، ومواكبة المستجدات الطارئة.

وتصدرت الأمريكية من أصول عراقية، هدى قطان، قائمة العام الحالي بعلامتها التجارية “Huda Beauty”، التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة “أنستغرام”، وقدرت ثروتها، في العام الماضي، بحوالي 610 ملايين دولار.

ومثل قطاع “الموضة والأزياء” 42 في المائة من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء الأشهر في الشرق الأوسط اللبنانية، ريم عكرة، وحل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 9 علامات تجارية تقودها سيدات من المنطقة تصدرتهن المصرية عزة فهمي، وابنتاها أمينةـ وفاطمة غالي.