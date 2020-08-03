الضفة والقدس المحتلّتين: 244 إصابة جديدة وتعافي 527 بـ24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس، المُحتلتين، 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأفادت الوزارة في بيان، بتسجيل 527 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كذلك.

وقالت إن "الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم إصابة واحدة، قلقيلية إصابتان، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم إصابة واحدة، سلفيت إصابة واحدة، طوباس إصابة واحدة".

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وأشارت إلى أن 44.9% من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

ولفتت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل 225، ورام الله والبيرة 220، وجنين 6، وقلقيلية 76".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، ذكرت الوزارة، أن 9 مصابين يُعالَجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي.