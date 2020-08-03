- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: صفر وفيات حوادث مرورية خلال عيد الأضحى والان مع التفاصيل
الإثنين 3 أغسطس 2020
كشف مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي عن عدم وقوع وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة، مؤكدةً اهتمامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية على الطريق مع توفر أفضل البنى التحتية للطرق والجسور على مستوى الإمارة.
وأضافت أن وجود دوريات المرور في الميدان على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية أسهم في توفير أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع أي حالات مرورية طارئة.
وأكدت الاهتمام بتنفيذ أفضل برامج التوعوية المرورية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي وبذل أقصى الجهود من أجل خفض الحوادث المرورية وفق استراتيجية شرطة أبوظبي.
وناشدت السائقين الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المرورية والتي تضمن سلامتهم وسلامة مرافقيهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن عدم الانتباه يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابات المختلفة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي: صفر وفيات حوادث مرورية خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.