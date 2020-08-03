إيران تعلن سبب مقتل كاهن بعد عودته من أمريكا

الإثنين 3 أغسطس 2020

كشف الادعاء العام بمحافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة مقتل كاهن زرادشتي واثنين آخرين في ظروف غامضة، الشهر الماضي.



وقال يد الله موحد مدعي عام كرمان، الإثنين، إن قاتل الكاهن الزرادشتي آرش كسروي قد انتحر بعد تنفيذ جريمته، لكن السلطات اعتقلت شخصين على صلة بالحادث، حسبما أورد موقع خبر أونلاين المحلي.

وذكر مدعي عام محافظة كرمان الإيرانية اسمي رفيقي كسروي اللذين قتلا معه، وهما فرحناز رفيعي، ومحمد جواد كنج عليخاني.

وبحسب المسؤول القضائي، فإن فرحناز رفيعي كانت لديه معرفة سابقة مع آرش كسروي، في حين كان كنج عليخاني مديرا لأعمال رجل الدين الزرادشتي.

وأوضح موحد أن اشتباكات نشبت بسبب نزاعات مالية، قام على أثرها محمد جواد كنج عليخاني بقتل آرش كسروي ثم حاول هذا الشخص مع خطيبته قتل فرحناز رفيعي.

ولفت مدعي عام كرمان إلى أن القاتل عليخاني أنهي حياته منتحرا بعد أن قطع الوريد عقب وقوع تلك الأحداث في مدينة ماهان، مشيرا إلى أن "عذاب الضمير" كان السبب الرئيسي وراء انتحاره، وكذلك عدم قدرته على دفن الجثث، حسب قوله.

Advertisements

وأضاف يد الله موحد أن عليخاني سحب أموالاً بالدولار من حساب مصرفي تابع لآرش كسروي، وأعطى جزءا من المال لأخيه.

ولم يوضح الادعاء العام في محافظة كرمان حجم الأموال المسحوبة، مردفا أن شقيق وخطيبة عليخاني محتجزان حاليا.

وعاد كسروي، الذي عمل سابقا مع موقع أمرداد، من إقامته بأمريكا لمسقط رأسه في إيران، العام الماضي، بغية حضور جنازة والده ومتابعة الإجراءات القانونية للميراث.

لكن في الآونة الأخيرة، اختفى رجل الدين الزرادشتي آرش كسروي واثنان من أصدقائه، وبعد تفتيش المنزل لم يتم العثور على أي أثر له.

وبعد ثلاثة أيام من اختفاء كسروي وصديقيه تقريبا في 21 يوليو/تموز الجاري، تم العثور على جثثهم هامدة في مدينة ماهان بمحافظة كرمان.

ويبلغ كسروي من العمر 53 عاما وقد هاجر إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مع عائلته قبل عشر سنوات