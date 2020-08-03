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الكويت تسجّل 526 حالة شفاء من كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 3 أغسطس 2020

سجّلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59739 حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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