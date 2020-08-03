شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أطلقت منظمة الصحة العالمية تصريحاً صادماً بشأن التوصل لحل لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأعلنت منظمة الصحية العالمية أنه “قد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد-19 إطلاقا”، وفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”. يأتي ذلك ، مع ترقب الملايين حول العالم لحل ينهي الجائحة التي طالت أكثر من 18 مليون انسان، عبر اعتماد لقاح يهزم الفيروس المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.