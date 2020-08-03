شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فرنسا : كورونا "لم يذهب في عطلة" والان نبدء بالتفاصيل
وقال كاستيكس للصحفيين في مدينة ليل بشمال فرنسا حيث أصبح وضع الكمامات إلزاميا في العديد من مناطق السير والتنزه "يجب ألا نفرط في حذرنا".
وتابع "لم يذهب الفيروس في عطلة ولا نحن كذلك" مضيفا أن من المهم أن تتجنب فرنسا فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى على مستوى البلاد.
كما قررت مدينة نيس بجنوب البلاد اليوم الاثنين جعل وضع الكمامات إلزاميا في العديد من المناطق، بما في ذلك أجزاء من منطقة (بروميناد ديزونجليه) السياحية.
وسجلت فرنسا سابع أعلى معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث يربو عدد الوفيات هناك على 30260 وفاة.
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