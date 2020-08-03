شكرا لقرائتكم خبر عن مالي.. مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين في هجومين مسلحين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت القوات المسلحة المالية في بيان اليوم أن مخيما لبعض وحدات الجيش في منطقة بين بلدتي "أديابيلي" و"كوما كوا" في محافظة سيجو وسط البلاد تعرض لهجوم من قبل مسلحين.
واضافت انه في الوقت ذاته تعرض مخيم جوماكورا لهجوم آخر بالأسلحة الثقيلة ما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين وإصابة خمسة آخرين إلى جانب تدمير بعض المركبات التابعة للجيش، وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وتتعرض القرى الشمالية والوسطى في مالي منذ سنوات لهجمات دامية سواء من قبل مجموعات مسلحة تتخذ من أعماق الصحراء مقرات لها أو من طرف عرقيات تتناحر بين بعضها البعض بسبب المرعى والكلأ.
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