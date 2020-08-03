اللواء الركن أكرم صدام يتسلم إدارة الملف الأمني لقيادة عمليات البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، عن تسلم اللواء الركن أكرم صدام مدنف إدارة الملف الأمني للقيادة، بدلاً من الفريق الركن قاسم جاسم نزال.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "اللواء الركن أكرم صدام مدنف تسلم إدارة الملف الأمني لقيادة عمليات البصرة رسمياً". وأضافت أن اللواء مدنف تولى المنصب "بدلاً من الفريق الركن قاسم جاسم نزال".



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