مدرب منتخب الشباب يوجه الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين ويطالب بتسهيل أوراقهم الإدارية

وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ان "مدرب منتخب الشباب قدم قائمة اللاعبين المغتربين المدعوين لصفوف المنتخب إلى الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك لإكمال أوراقهم الإدارية، وإصدار الجواز العراقي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى لهم تمثيل المنتخب الوطني للشباب والمنتخبات الوطنية العراقية الاخرى مستقبلاً".وأضافت ان "القائمة ضمت اللاعبين المغتربين لصفوف منتخب الشباب، كل من اللاعبين: علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وعلي الحمادي(سوانزي ستي الانكليزي)، وكاردو كاميران صديق(كرستال بالاس الانكليزي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي تحت 19 عاما)، ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، والحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)".

وتابعت "يعد اللاعب علي الحمادي، لاعب سوانزي ستي الانكليزي، العراقي الوحيد ضمن قائمة المدعوين، الذي يمتلك جواز سفر عراقي، بينما يحتاج بقية اللاعبين المدعوين إلى إكمال أوراقهم الإدارية وإصدار جواز عراقي، ليتسنى لهم تمثيل منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة".