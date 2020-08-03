- 1/2
- 2/2
2020-08-03 | 13:39
1,476 مشاهدة
وجه مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين للالتحاق بصفوف المنتخب خلال الأيام المقبلة ضمن القائمة الأولية التي تواصل تحضيراتها لبطولة آسيا تحت 19 عاما.
وأضافت ان "القائمة ضمت اللاعبين المغتربين لصفوف منتخب الشباب، كل من اللاعبين: علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وعلي الحمادي(سوانزي ستي الانكليزي)، وكاردو كاميران صديق(كرستال بالاس الانكليزي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي تحت 19 عاما)، ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، والحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)".
وتابعت "يعد اللاعب علي الحمادي، لاعب سوانزي ستي الانكليزي، العراقي الوحيد ضمن قائمة المدعوين، الذي يمتلك جواز سفر عراقي، بينما يحتاج بقية اللاعبين المدعوين إلى إكمال أوراقهم الإدارية وإصدار جواز عراقي، ليتسنى لهم تمثيل منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب الشباب يوجه الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين ويطالب بتسهيل أوراقهم الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.