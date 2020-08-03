بنزيما: سأدرب ريال مدريد يوماً ما

مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 32 عامًا يمكن أن يسير على خطى مدربه زين الدين زيدان.

وسُئل بنزيما في "سؤال وجواب" على قناته عبر YouTube ما إذا كان يريد أن يكون مدربًا لـ ريال مدريد في مرحلة مان وأجاب المهاجم الفرنسي: "إذا استطعت يومًا ما، فلما لا؟".



وكان زيدان لاعبًا أسطوريًا للنادي الملكي، وتألق في مهمته أيضًا كمدير فني.