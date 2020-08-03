تراجع عدد السياح القادمين لإسبانيا 98% في حزيران

وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.

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