تراجع عدد السياح القادمين لإسبانيا 98% في حزيران

وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.
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