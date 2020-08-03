العثور على صاروخين بالقرب من معسكر التاجي ومنطقة المشاهدة

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية عثرت على صاروخين بالقرب من معسكر التاجي ومنطقة المشاهدة. وقال المصدر في حديت للسومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على صاروخين بالقرب من معسكر التاجي ومنطقة المشاهدة". واضاف ان "الصواريخ لم تنفلق".

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