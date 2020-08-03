رئيس الجمهورية وفي ذكرى الابادة عد التقاعس في تلبيةِ متطلباتِ اهالي سنجار امر معيبا، شدد على ضرورة الإسراع بتنظيمِ الإدارة في القضاء وتعزيزِ الأمن والاستقرار وتقديم المساعداتِ المادیة والخدمات الأساسية من أجل اعادة النازحين إلی محال سکناهم. فيما طمئن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عوائل المختطفين بمواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير اكثر الفين وتسمعئة امرأة وطفل ايزيدي مخطوفين لدى داعش.
قائممقام قضاء سنجار محما خليل طالب رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل القضاء الى محافظة منزوعة السلاح، للحفاظ على ارثها وخصوصيتها وتراثها الديني والثقافي، داعيا لتشريع قانون يتضمن الاعتراف بالابادة الجماعية التي ارتكبت بحق الايزيديين على غرار قوانين البرلمانات الاوربية والامريكية والعالمية.
المآسي التي لحقت بالازيديين جعلت اغلبهم يفكر في الهجرة الى الخارج، واخرون يرهنون عودتهم الى القضاء بعد تحقيق الاستقرار وطرد كل العناصر الارهابية والمجاميع المسلحة منها، والبدء بحملة اعمار كبيرة وايصال الخدمات لها بشكل سريع.
ويتحدث مسؤولون في سنجار عن وجود عشرات الالاف من الايزيدين داخل مخيمات النزوح يفتقرون لأبسط مقومات العيش، مطالبين الحكومة بايلاء ابناء هذا المكون اهتماما اكبر وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم ابان سيطرة اهاربيو داعش على مدينتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ذكرى الابادة الجماعية للازيديين... مطالبات بتحويل قضاء سنجار الى محافظة 'منزوعة السلاح' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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