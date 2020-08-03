وقالت السفارة في بيان لها تابعته الخليج 365، "وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس ترامب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغن العراقية الأصل هالة جربوع خلال جلسة استماع افتراضية لكي تصبح قاض فيدرالي".



وتابع البيان، أن هالة "هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها، وبهذا تعد هالة أول كلدانية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فدرالية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بترشيح ترامب ومصادقة مجلس الشيوخ.. سيدة عراقية تتسنم منصبا رفيعا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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