بالفيديو: مواطنون يرحبون بإجراء انتخابات مبكرة وسط مطلب رئيسي

عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمرير قانون الانتخابات الجديد مطلب رئيسي للشارع العراقي الذي على ضوئه ستجرى الانتخابات المبكرة. مفوضية الانتخابات أبدت استعدادها التام لخوض الانتخابات في حال تم إنجاز قانون الانتخابات الجديد والموازنة الانتخابية .



الانتخابات المبكرة المرتقبة اعتبرها المواطنون فرصة أخيرة لكسب ثقة الشارع من جديد واختيار شخصيات محايدة تعمل وفق تطلعات الشعب. وهو أمر يجب أن تعمل عليه حكومة الكاظمي وتهيئة جميع المناخات لانجاحها. الانتخابات المبكرة المرتقبة اعتبرها المواطنون فرصة أخيرة لكسب ثقة الشارع من جديد واختيار شخصيات محايدة تعمل وفق تطلعات الشعب. وهو أمر يجب أن تعمل عليه حكومة الكاظمي وتهيئة جميع المناخات لانجاحها. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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