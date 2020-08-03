وفاة مهندس اتفاق "الجمعة العظيمة" في أيرلندا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحزب الاشتراكي العمالي في أيرلندا الشمالية، الإثنين، وفاة جون هيوم مهندس اتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام عام 1998 والحاصل على جائزة نوبل عن دوره في إنهاء عنف طائفي استمر 30 عاما.

وهيوم ناشط كاثوليكي مخضرم في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية يُنسب إليه الفضل في بدء مفاوضات السلام في الإقليم البريطاني الذي عانى من سفك الدماء في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتقاسم هيوم جائزة نوبل للسلام مع رئيس وزراء الإقليم في ذلك الوقت ديفيد تريمبل زعيم حزب أولستر الوحدوي البروتستانتي.

وقالت أسرة هيوم إنه توفي في دار للرعاية في بلدته لندنديري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر 83 عاما.

ونعى توني بلير، الذي كان رئيسا لوزراء بريطانيا وقت إبرام اتفاق السلام الأيرلندي، هيوم، قائلا إنه "كان نجما سياسيا ساطعا وصاحب رؤية رفض الاعتقاد بأن المستقبل يجب أن يكون مثل الماضي. إسهامه في سبيل السلام في أيرلندا الشمالية كان ملحميا".