وزير الداخلية الهندي ومسؤولان كبيران في قبضة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، ورئيسا وزراء ولايتين كبيرتين، بفيروس كورونا في البلد الذي اقترب عدد حالات الإصابة به من مليوني حالة.

ودخل وزير الداخلية الهندي وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا الجنوبية المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

كما يتعافى رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، وسط البلاد، من الفيروس في المستشفى.



ولم يتضح حتى الآن إن كان وزراء آخرون في الحكومة، يخضعون حاليا للعزل الذاتي.

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وأظهرت بيانات من وزارة الصحة وشؤون الأسرة بالهند، اليوم الإثنين، تسجيل 52972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1.8 مليون حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبتسجيل 771 حالة وفاة جديدة، يكون مرض كوفيد-19 قد أودى بحياة 38135 شخصا في البلاد ومن بينهم وزير في ولاية أوتار براديش توفي أمس الأحد.

ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، التي سجلت زيادة قياسية بلغت 57118 يوم السبت، كثفت الهند أيضا جهودها لإخضاع المزيد من الناس للفحص والبحث عن لقاح للوقاية من المرض.