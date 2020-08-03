أول اجتماع "حضوري" للحكومة الإماراتية منذ أزمة كورونا

التأم، اليوم الإثنين، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد عدة اجتماعات عن بعد جراء أزمة كورونا التي ضربت العالم منذ مطلع العام الجاري ووصلت لذروتها شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على تويتر: "ترأست اليوم أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد".

وأشار إلى أنه "الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير".

و11 يوليو/تموز الماضي، أدى الوزراء الجدد في حكومة الإمارات اليمين الدستورية عن بُعد.





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وأضاف: "باركنا في بداية الاجتماع الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل".

وأوضح أنه تم "إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد".

وتابع: "كما أكدنا على أهمية الملف الاقتصادي في بداية الاجتماع مع اعتمادنا لـ٣٣ مبادرة رفعها لنا الوزير الجديد.. وشكلنا لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ.. كما اعتمدنا تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولا عن ملف تنشيط السياحة في الدولة وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب".



كما تمت إعادة "تشكيل عدد من المجالس، وإصدار عدد من التعيينات الجديدة... ومناقشة هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة.. وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة".





وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية.. ومشاريعنا ستتوالى.. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر.. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم.. وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف".