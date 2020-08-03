أهالي خوزستان الإيرانية يحتجون على نقص مياه الشرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم عشرات من أهالي محافظة خوزستان جنوبي إيران، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية بسبب أزمة نقص مياه الشرب، التي تطارد أغلب قرى المحافظة ذات الأغلبية العربية.



ونشر حساب تلفزيون ”إيران انترناشونال“ عبر ”تويتر“ مقطع فيديو يوثق الوقفة الاحتجاجية، وقال: ”وقفة احتجاجية لأهالي قرية محمد آقاجري بمحافظة خوزستان أمام بلدية بهبهان، اعتراضًا على أزمة نقص مياه الشرب، حيث أغلق المحتجون بوابة البلدية ومنعوا السيارات والأفراد من دخولها“.

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وحمل المحتجون لافتات تطالب المسؤولين والسلطات بمدينة بهبهان، بضرورة حل أزمة مياه الشرب، وتلبية نداءات الأهالي العطشى.

وفي وقت سابق، شهدت منطقة الغيزانية الواقعة بمدينة الأهواز احتجاجات شعبية من الأهالي، اعتراضًا على أزمة نقص مياه الشرب، ما دفع قوات الأمن الإيرانية بالتدخل لفض الاحتجاجات.

وكشفت صحيفة ”إيران“ الحكومية، في تقرير سابق، عن استمرار انقطاع المياه عن منطقة الغيزانية بالأهواز، رغم خروج الأهالي في وقفات احتجاجية، انتهت بإطلاق قوات الأمن الرصاص عليهم لتفريقهم، مشيرة إلى أن مسؤولي منطقة الغيزانية، تعهدوا بعد احتجاج المواطنين الذي أسفر عن إصابة 3 من الأهالي، بسرعة عودة المياه وإرسال 15 خزانًا من المياه إلى المنطقة، بينما لم يشهد الوضع أي تغيير.

ويرى مراقبون، أن النظام الإيراني يتعمد إهمال مناطق بعينها، وأبرزها الأهواز وسيستان وبلوشستان، التي تضم الأقليات العربية والبلوشية السُنية، وحرمانها من الخدمات الأساسية؛ وذلك بهدف تصفية هذه الأقليات التي تمثل أغلبية سكان هذه المناطق، في ظل امتلاكهم ثروات طبيعية كبيرة، وأهمها النفط والغاز