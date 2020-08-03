شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: لا حل سحرياً لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألَّا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، برغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً".

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