"صحة" تقدم خدمات مميزة لكبار المواطنين حرصا على الإرتقاء بجودة حياتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تولي شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" كبار المواطنين أهمية كبيرة وتقدم لهم العديد من الخدمات أبرزها إجراء المسح للكشف عن فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ مجاناً وخدمة المسح في المنزل وتوصيل الدواء إلى المنزل وخدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف وخدمات الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية التي تخفف من معاناة كبار المواطنين وتسهل لهم سبل الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.



وأكد محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" الحرص على الارتقاء بجودة الحياه الصحية لكبار المواطنين وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات وذلك تماشياً مع توجيهات القياده الرشيدة.

وقال إن شركة "صحة" تقدم لكبار المواطنين الرعاية الصحية التي يستحقونها وتعمل كوادرها الطبية والفنية والإدارية على تقديم عناية مميزه كلٌ وفق إختصاصه وتوفير سبل الراحة لهم ..مشيراً إلى أن "صحة" توفر باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة فيما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يستطيعون الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح أن "صحة" تعطي الأولوية في حجز المواعيد في مراكز المسح عن طريق مركز اتصال استجابة عبر الرقم 8001717 لتسهيل وصولهم للخدمات وإجراء المسح لفئة كبار المواطنين مجاناً سواء للإماراتيين والمقيمين ممن أعمارهم فوق سن الخمسين عاماً للكشف عن فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/.

Advertisements

كما توفر شركة "صحة" خدمة المسح في المنزل لفئة كبار المواطنين والحوامل وأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة وذلك من خلال قيام فريق طبي بزيارتهم في المنزل وإجراء مسحة الأنف للكشف عن فيروس /كوفيد - 19/.

وأطلقت الخدمات العلاجية الخارجية كذلك خدمة توصيل الدواء إلى المنزل تحت شعار "نوصلكم .. لا تشلون هم" وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى كبار المواطنين ومراجعي عيادة الأمراض المزمنة وفي المرحلة الثانية أصحاب الهمم وذلك حرصاً على سلامتهم وتقليل احتمالية إصابتهم بالعدوى بالإضافة لتخفيف العبء عنهم وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى المركز الصحي حيث يقوم الطبيب بالتواصل معهم هاتفياً وتقديم الاستشارة الطبية لهم ومن ثم إيصال الدواء مباشرة إلى منازلهم.

كما وفرت شركة "صحة" خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار المواطنين للوصول إلى الخدمات الصحية دون الحاجة لزيارة المراكز الصحية خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن الخدمات التي وفرتها شركة "صحة" لفئة كبار المواطنين خدمات الرعاية المنزلية وهو برنامج يهتم بالذين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أو لديهم إعاقات جسدية وكبار المواطنين ممن يصعب نقلهم إلى المستشفى، حيث يوفر البرنامج رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى في منازلهم من خلال فريق صحي مدرب مؤهل لهذا الغرض بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وأطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" كذلك مبادرة "صحتكم أمانة" لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين والتي تشتمل على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية حيث طبقت في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام والخدمات العلاجية الخارجية وهي المنشآت التي تستقبل أكبر عدد من فئة كبار المواطنين حسب نتائج دراسة بحثية أجرتها شركة "صحة" بهذا الخصوص.

وبموجب هذه المبادرة توفر شركة "صحة" خدمات استباقية تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز والتأكيد على كبار المواطنين الذين لديهم موعد لزيارة العيادات بأن فريق العمل بانتظارهم وتوفير مواقف أمامية خاصة لكبار المواطنين بالقرب من مداخل العيادات التابعة للخدمات العلاجية الخارجية وكراسي متحركة لمن يحتاج منهم واستقبالهم من قبل موظف مخصص لذلك واصطحابهم إلى العيادة المطلوبة وإعطائهم الأولوية في مكتب التسجيل وسرعة الدخول للمعاينة الطبية وسط الترحاب والمعاملة المتميزة بالإضافة لإعطائهم الأولوية في مواعيد قسم الأشعة والعلاج الطبيعي وتوفير مترجم مرافق للمريض.