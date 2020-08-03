شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 20 قتيلا على الأقل في هجوم ارهابي على سجن بجلال أباد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت السلطات الأفغانية الاثنين بسقوط 20 قتيلا على الأقل منهم مدنيون وسجناء، في معارك لا تزال مستمرة بين قوات الأمن ومسلحين، أثناء عملية اقتحام سجن في جلال أباد الأحد، تبناها تنظيم "داعش "، علما أن مئات المساجين فيه ينتمون إما للتنظيم أو لحركة طالبان.



وقال المتحدث باسم مستشفى ولاية ننغرهار زاهر عادل إن 20 شخصا قتلوا حتى الآن، بينهم عناصر أمن، في حين ذكر المتحدث باسم المحافظ أن الحصيلة بلغت 21 قتيلا، محذرا من ارتفاع الحصيلة إذ إن حالات أكثر من 40 مصابا حرجة.

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