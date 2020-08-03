ولي عهد ابوظبي والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأعرب بن زايد ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يعم العالم أجمع الاستقرار والسلام.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي بهذه المناسبة تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، وأطيب تمنياته لبلاده وشعبه الصديق.