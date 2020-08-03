شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 520 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 520 طلعة جوية في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تنوعت ما بين المهام الشرطية، والتدريبية والإسعاف الجوي.

Advertisements و أكد العميد طيـار إبراهيـم حسن البلوشـي مديـر إدارة طيران شرطـة أبوظبـي بقطاع العمليات المركزية الاهتمام بتلبية النداءات الإنسانية والوصول إلـى مواقع البلاغـات ضمـن زمن الاستجابـة المخطط لإنقـاذ الأرواح وتقديـم الرعاية الإنسانية في المناطـق التـي يتعذر الوصول إليهـا إلى جانب الطرق الخارجية. ونظمت الإدارة 25 دورة تدريبية تضمنت 13 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 26 من الطيارين و7 دورات تحويلية استفاد منها 7 طيارين ودورة قائد طائرة، ودورة مدرب طيار، ودورة طيران تحويلي على طيارة AW-139، ودورة طيران تحويلي على طيارة AB-412، ودورة مراقب جوي.

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