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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد و يوسف بن علوي يتبادلان هاتفيا التهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
و بحث بن زايد ويوسف بن علوي العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات و سلطنة عمان و سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. و تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.
و أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.. مشيرا إلى الحرص على تعزيز وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على البلدين و الشعبين الشقيقين.
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