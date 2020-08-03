شكرا لقرائتكم صرخة إنذار من خبيرة البيت الأبيض: مرحلة جديدة من الوباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تسارع وتيرة الجائحة عالميا، بعد أن بلغ عدد الإصابات أكثر من 18 مليونا، مع تربع الولايات المتحدة في الطليعة، أطلقت خبيرة شهيرة صرخة إنذار.

فقد حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس من أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" في ما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان"، مساء أمس، إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أضافت أن "ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل".

وتابعت "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن عن هذا الفيروس"، مؤكدة "نحن في مرحلة جديدة".

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الأقنعة والتباعد!

كما أشارت إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الأقنعة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.

يذكر أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 4,665,002، والوفيات 154,834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94,104 وفيات.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.

يأتي هذا بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن الجائحة طويلة الأمد. ورجحت لجنة الطوارئ في المنظمة أن يطول أمد جائحة كوفيد-19، محذرة في الوقت عينه من "مخاطر تراخي الاستجابة في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".