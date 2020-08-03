يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
مانيلا: أعادت سلطات الفلبين فرض حجر صحي على أكثر من 27 مليون نسمة أي حوالى ربع عدد السكان، اعتباراً من الثلاثاء بعد تحذيرات صدرت عن جمعيات طبية من أن البلاد على وشك خسارة معركتها ضد وباء كوفيد-19.
ومنذ مطلع شهر يونيو ومع خروج أكبر قسم من البلاد من أحد أطول فترات الحجر وأشدها، تجاوز عدد الحالات مئة ألف إصابة. وأعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي مساء الأحد عن إعادة فرض إغلاق في العاصمة مانيلا وكذلك أربع مقاطعات مجاورة في جزيرة لوزون.
وخلال الأسبوعين المقبلين ستتوقف وسائل النقل العام وكذلك الرحلات المحلية، وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو لممارسة الرياضة.
وتقرر السماح لعدد محدود من الشركات بفتح أبوابها ولن تتمكن المطاعم الا من تقديم خدمة التوصيل، وقال الرئيس دوتيرتي "لم نكن على المستوى المطلوب لم يكن أحد يتوقع ذلك" لكنه رفض الدعوات المطالبة بإقالة وزير الصحة فرانشيسكو دوكي. وأضاف "لم يتوقع أحد أن يمرض آلاف الأشخاص في اليوم نفسه".
خسارة المعركة ضد كورونا باتت وشيكة
وكان يوم السبت الماضي حذرت 80 جمعية طبية في رسالة مفتوحة الى الرئيس من أن الفلبين على وشك خسارة معركتها ضد وباء كوفيد-19 داعية رئيس الدولة الى العودة الى تشديد إجراءات العزل فيما يتزايد عدد الإصابات وترفض المستشفيات التي وصلت الى أقصى طاقاتها استقبال مزيد من المرضى.وأعلنت الفلبين أمس الأحد عن تسجيل 5032 إصابة الاحد وتوفي حوالى الفي شخص بالمرض في البلاد.وأصيب أكثر من خمسة آلاف من افراد الطاقم الطبي بالفيروس بينهم 500 في الاسبوع الماضي بحسب وزارة الصحة. وتوفي منهم 38.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فرض حجر على ربع السكان في الفيليبين مع تزايد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.