شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لدعم الطبقة المتوسطة في خطة التنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت خطة التنمية الضوء على ما تم تحقيقه فى ملف الرعاية الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين، خاصة الفئات غير القادرة الشريحة المتوسطة من المجتمع المصرى، وذلك من خلال تقديم المساعدات والمبادرات التى تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الطبقة من المجتمع.

ووفقا لخطة التنمية لعام 2021/20 فإن مبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة، التى تضم الغالبية العظمى من موظفي الجهاز الإداري للدولة، ورواد الأعمال، والمهنيين، والعمالة الماهرة ،وتتمتع بقدرة استهلاكية دافعة إلى تنويع وتوسيع أسواق الإنتاج ، وكل زيادة 1% فى دخل شريحة الدخل الوسطى تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحوالي 0.4%.

وتتمثل آليات تنفيذ الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة في الآتي:

1. تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين.

" يستفيد من البطاقات التموينية 35 مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية 90%".

2. تشجيع المشروعات المتوسطة ( 99 ـ 10 عامل ) البالغ عددها نحو 74 ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزي والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3. إتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة.

4. تدعيم مشروع إسكان "دار متوسط" لإتاحة وحدات سكنية للطبقة المتوسطة

5. توفير الحماية لحائزي الأراضي الزراعية ( 10- 3 أفدنة)، لما يناهز مليون حائز، وذلك من خلال:

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• زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية (الأرز/القطن/القمح/الذرة)، مما يعود بالنفع على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة.

• تقديم قروض ميسرة بفائدة 5%

• تقديم الدعم المادي للمزارعين نحو 6 مليار جنيه عام 17/2018

• التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي.

6. تبّنت الحكومة ِحزمة إضافية من الإجراءات المالية والاجتماعية بمبلغ 85مليار جنيه إضافية لدعم شبكات الحماية الاجتماعية.