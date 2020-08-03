شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: تحالفنا بالقائمة الوطنية يعكس حالة التوافق ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد السباعى، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب بالتحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، أن هناك جيل من الشباب عانى كثيرا من التهميش وعلى مدار أكثر من 40 عام لم يستطع أن يشارك بفعالية فى بناء مؤسسات الدولة، وتمكنت التنسيقية فى أن تصبح هى المنصة التى تجمع مختلف الشباب الحزبى والمستقل على أرضية وطنية واحدة رغم الاختلافات السياسية التى جمعت ولم تفرق.

وأوضح ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أننا نشهد اليوم أكبر تحالف انتخابى مصرى للقائمة الوطنية من أجل مصر لم يحدث منذ 44 عاما، ويجمع عدد كبير من الأحزاب بمختلف تنوعها وأيدلوجياتها، وهو ما يعكس حالة التوافق والمضى قدما نحو مستقبل أفضل للحياة السياسية المصرية .

ولفت السباعى، إلى أننا نتحدث عن خطوة جديدة فى تمكين الشباب من خلال هذه القائمة، والإيمان بأفكارهم وقدرتهم على الإبداع والثقه فى قدراتهم على البناء والعمل السياسى، قائلا: "شهدنا خلال الأعوام السابقة خطوات كثيرة وجادة لتمكين الشباب فى الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التشريعية والنيابية، ونرى الآن أن الأحلام ممكنة فمصر تتقدم بسواعد أبنائها وكل فئات المجتمع تمثل فى مكان بالدولة".

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يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.