الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أعمال تستهدف "زعزعة استقرار البلاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (بي بي سي):

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتحقيق فيما وصفه بأعمال تستهدف زعزعة استقرار البلاد بعد نقص السيولة في البنوك ونشوب حرائق ضخمة في الغابات وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه لأيام.

وعانى السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب خلال الأيام الماضية ، كما شهدت بعض البنوك طوابير طويلة من الناس الذين كانوا يسعون لسحب أموال لتغطية زيادة النفقات خلال العيد مما تسبب في مشكلات صحية على الرغم من تعليمات الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحاول الحكومة احتواء الاضطرابات الاجتماعية وسط ضغوط مالية بسبب هبوط عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة .