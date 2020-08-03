محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (بي بي سي):
تضررت جزيرة إيبيزا الإسبانية بشدة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، للحد الذي اضطر النوادي الليلية في الجزيرة إلى إغلاق أبوابها.
ووجه الحجر الصحي التي فرضته المملكة المتحدة، لمدة 14 يوما، على العائدين من إسبانيا ضربة أخرى للسياحة.
واستسلم ملاك الملاهي الليلية في إيبيزا إلى قبول حقيقة ضياع موسم الصيف، هذا العام.
وعن ذلك، يقول يان بيسينيم، أحد ملاك شركة Hi Ibiza ، التي تدير أحد أكبر الملاهي الليلية في الجزيرة: "يجب أن أكون مسؤولا".
ويضيف بيسينيم: إذا فتحت النوادي الليلية فإنها قد تخاطر "بالتسبب في تجمعات من شأنها تدمير ما بقي من اقتصاد الجزيرة السياحية".
أما خوسيه لويس بينيتيز، رئيس جمعية الترفيه التي تمثل قطاع الحياة الليلية في إيبيزا فيعتقد أن "التباعد الاجتماعي والنوادي الليلية لا يتفقان"، معللاً الأمر بالقول: "عندما نصرخ أثناء الرقص يمكن أن ينتقل رذاذ لعابنا مسافة مترين في الهواء، من يستطيع الاحتفاظ بمسافات آمنة داخل ملهى ليلي؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب السياحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.