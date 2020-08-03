هونج كونج تسجل أقل من 100 حالة إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 13 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

سجلت هونج كونج 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، من بينها 24 حالة غير معروفة المصدر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الإصابات اليومية عن 100 حالة منذ 13 يوما، حسبما قال مسؤول وزارة الصحة في هونج كونج، تشوانج شوك كوان في بيان صحفي.

وتعد الحصيلة اليومية هي الأقل منذ 22 يوليو في هونج كونج

وأفاد تشوانج بأنه "لا يزال من السابق لأوانه استنتاج" ما إذا كانت الحالات في اتجاه تنازلي.