بيطري القليوبية: مجازر المحافظة استقبلت 1700 رأس ماشية في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الاثنين، استقبال 1714 رأس ماشية كأضاحي من المواطنين، جرى ذبحها بالمجازر منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الـ6 الأولى من اليوم الرابع بالعيد.
من جانبها قالت الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنه جرى تكثيف عمليات المرور على المجازر، ونقاط الذبيح المنتشرة بمدن وقرى محافظة القليوبية، والتي يبلغ عددها 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.
وأضافت "العسيلي"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.
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