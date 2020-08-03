الصين: قرار تأجيل انتخابات منطقة "هونج كونج" منطقي ومشروع

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب تداعيات تفشي فيروس "

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الخارجية "وانغ ون بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" يوم الجمعة إرجاء انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 6 سبتمبر المقبل لمدة عام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "إن تأجيل الانتخابات قرار ضروري لحماية صحة السكان وضمان إجراء انتخابات بشكل مفتوح ونزيه"، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية الصينية أعربت عن تفهمها ودعمها التام لقرار حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتأجيل الانتخابات في ضوء الوضع الشديد لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة في الصين، وأن انتخابات المجلس التشريعي هي انتخابات محلية وهي شأن داخلي بشكل بحت للصين"، مشددًا على أنه لا يحق لأية حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل بشأنها، وليس هناك سبب للتدخل.

وتشهد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة حالات إصابة بفيروس "كورونا" تتجاوز المئة حالة على مدار 12 يومًا ماضيا؛ ليصل إجمالي الإصابات حتى أمس إلى 3511 حالة.

الخاصة بسبب تداعيات تفشي فيروس " كورونا " المستجد، منطقي ومشروع.جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الخارجية "وانغ ون بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" يوم الجمعة إرجاء انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 6 سبتمبر المقبل لمدة عام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية: "إن تأجيل الانتخابات قرار ضروري لحماية صحة السكان وضمان إجراء انتخابات بشكل مفتوح ونزيه"، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية الصينية أعربت عن تفهمها ودعمها التام لقرار حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتأجيل الانتخابات في ضوء الوضع الشديد لتفشي فيروس كورونا.وأضاف: "أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة في الصين، وأن انتخابات المجلس التشريعي هي انتخابات محلية وهي شأن داخلي بشكل بحت للصين"، مشددًا على أنه لا يحق لأية حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل بشأنها، وليس هناك سبب للتدخل.وتشهد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة حالات إصابة بفيروس "كورونا" تتجاوز المئة حالة على مدار 12 يومًا ماضيا؛ ليصل إجمالي الإصابات حتى أمس إلى 3511 حالة.

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