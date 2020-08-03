إيران تسجل 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و215 وفاة

سجلت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و215 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - إن إجمالي عدد

المصابين بالفيروس ارتفع إلى 312 ألفا و35 شخصا حتى الآن، بينهم 4 آلاف و104 في وضع حرج.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 270 ألفا و228 شخصا حتى الآن، فيما توفي 215 شخصا آخر خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفا و405 أشخاص.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و534 ألفا و658 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بكوفید - 19 في أنحاء البلاد حتى الآن.