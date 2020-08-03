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الأمن الفيدرالي الروسي يضبط 22 ورش عمل سرية لتصنيع الأسلحة

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 نفذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عملية خاصة واسعة النطاق في 12 منطقة في روسيا لضبط كميات من الأسلحة.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن العملية شملت حيازة الأسلحة التي يتم تصنيعها على نحو غير قانوني، حيث تم

ضبط 179 قطعة سلاح ومعدات خاصة، بما في ذلك طابعات ثلاثية الأبعاد.. كما تم ضبط 22 ورشة عمل سرية، حيث يتم تحديث الأسلحة وتحويلها إلى أسلحة قتالية، وكانت الورش مجهزة بمعدات متخصصة.


وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، والتي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، فضلا عن تجنيد المواطنين الروس وضمهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
 

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